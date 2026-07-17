Усман и дю Плесси успешно прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC Fight Night

Нигериец Камару Усман и южноафриканец Дрикус дю Плесси уложились в лимит категории на процедуре взвешивания перед боем на турнире UFC Fight Night.

39-летний Усман показал вес 84,37 кг, а 32-летний дю Плесси — 84,14 кг.

В рекорде Усмана — 21 победа и 4 поражения на профессиональном уровне. Дю Плесси провел 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 23 победы и потерпев 3 поражения.

В предыдущем поединке дю Плесси проиграл Хамзату Чимаеву, а Усман — победил Хоакина Бакли (в обоих боях результат был определен единогласным решением судей).

Вечер смешанных единоборств состоится в ночь с 18 на 19 июля на арене Paycom Center в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США), начало — ориентировочно в 5.00 по московскому времени.

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