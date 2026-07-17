Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Макгрегор: «Моим следующим соперником должен быть Холлоуэй»

Сергей Филин

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что его следующим соперником должен стать американец Макс Холлоуэй.

Соперники провели бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля.

Поединок завершился через 65 секунд после начала техническим нокаутом Макгрегора. Ирландец получил травму колена и не смог продолжить бой. Он заявил, что результат поединка с американцем должен быть аннулирован.

«Моим следующим соперником должен быть Холлоуэй», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

Конор Макгрегор.«Я вернусь! Для меня все возможно, ведь я верующий!» Что говорил Макгрегор после поражения

38-летний Макгрегор вернулся в UFC после пятилетнего перерыва и проиграл третий бой подряд (второй подряд — из-за травмы). Всего у него 22 победы и 7 поражений в ММА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«При полном составе мы были бы в тройке». Что говорят о выступлении российских гимнасток на ЧМ-2026
Кейн сделал новую заявку на «Золотой мяч». Но «Арсенал» спасся в Мюнхене
Максименко может уехать в Европу после критики Дасаева, а Даку начинает мешать Угальде. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Усман и дю Плесси успешно прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC Fight Night

Швейцарский боец UFC Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг
Новости
RSS RSS
Все новости