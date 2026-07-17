Макгрегор: «Моим следующим соперником должен быть Холлоуэй»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что его следующим соперником должен стать американец Макс Холлоуэй.

Соперники провели бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля.

Поединок завершился через 65 секунд после начала техническим нокаутом Макгрегора. Ирландец получил травму колена и не смог продолжить бой. Он заявил, что результат поединка с американцем должен быть аннулирован.

«Моим следующим соперником должен быть Холлоуэй», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

38-летний Макгрегор вернулся в UFC после пятилетнего перерыва и проиграл третий бой подряд (второй подряд — из-за травмы). Всего у него 22 победы и 7 поражений в ММА.