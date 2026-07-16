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Немков призвал Макгрегора вести себя проще после заявления о желании аннулировать бой с Холлоуэем

Александр Абустин
корреспондент

Российский боец PFL Вадим Немков в комментарии для «СЭ» отреагировал на желание экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора аннулировать результаты боя против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

«Конор — шоумен. Он может из мухи раздуть слона. Макгрегор, возможно, вышел травмированным или получил повреждение в самом бою. Ему нужно отдать должное за его шоу. Конору нужно смириться, если он христианин, то стоит вести себя попроще. Если Макгрегор покажет еще один такой бой, то интерес к нему и ММА у людей пропадет. Потому что он сперва поднял интерес своими поединками, а теперь все смеются над его последним выступлением», — сказал Немков «СЭ»

Макгрегор получил травму колена на первой минуте поединка с Холлоуэем, в результате чего судья остановил бой. Американец одержал победу над ирландцем техническим нокаутом.

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Вадим Немков
Конор Макгрегор
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