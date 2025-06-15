Усман хочет подраться с Махачевым за титул в полусреднем весе

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассчитывает провести титульный бой с россиянином Исламом Махачевым.

33-летний российский боец в этом году сразится с действующим чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Джеком Делла Маддаленой. Ожидается, что поединок пройдет осенью в Абу-Даби.

«Если Ислам справится в предстоящем бою, то было бы здорово бывшему лидеру рейтинга вне зависимости от весовых категорий сразиться с нынешним лидером этого рейтинга. Кто за это не заплатит?» — сказал Усман на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 69.

В воскресенье, 15 июня, Усман одержал победу над американцем Хоакином Бакли в главном событии вечера на UFC on ESPN 69 в Атланте.