Усман, Бакли, Веллмейкер и Очоа стали обладателями бонусов турнира UFC в Атланте

Стали известны имена бойцов, которые получили бонусы в размере 50 тысяч долларов по итогам UFC on ESPN 69.

Турнир прошел в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (США). В главном поединке вечера экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман из Нигерии одержал победу над американцем Хоакином Бакли единогласным решением судей.

Премией за «Лучшее выступление вечера» награждены Малкольм Веллмейкер, нокаутировавший Криса Моутиньо в первом раунде, и Хосе Очоа, победивший нокаутом Коди Дардена во втором раунде. Бонус за «Бой вечера» получили Усман и Бакли.