Физиев рассказал, как появилось его прозвище Атаман

Боец UFC Рафаэль Физиев рассказал, что его прозвище Атаман придумал тренер чемпионки UFC Валентины Шевченко — Павел Федотов.

«Почему Атаман? Веселая история, — сказал Физиев в интервью Youtube-каналу SHMS AUTO GROUP. — Я как-то пошел в школу. А отец домой редко приезжал — рад в две недели, раз в десять дней. И вот он возвращается и спрашивает, кто атаман в классе? А я не знал даже это слово. Говорю: «Не знаю, пап». И он говорит: «Ты чертила! Че, ссышь кого-то!? Чтоб мой сын кого-то ссал в классе!?» Наехал на меня по полной. Он подумал, что я не атаман в классе. Потом мне мама объяснила, что такое атаман. И уже с детства стало так, что я атаман, меня уважают и так далее.

И в Таиланде, когда я приехал, мы начали хорошо общаться с Павлом, тренером сестер Шевченко. И он поднял тему, когда началась моя профессиональная карьера, мол, какой псевдоним возьму? Ушли думать. А мне нравилась военная тема, я офицер, всегда наблюдал за военными вооружениями. И мы с Пашей много об этом разговаривали, и он как-то сказал: «Короче, атаманом будешь!» А ту историю из детства я ему никогда раньше не рассказывал, он не знал! И вот, с 2015-го года у меня этот псевдоним».