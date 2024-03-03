Умар Нурмагомедов: «В Секторе Газа гибнут дети! Почему никто не говорит об этом?»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) назвал нелюдями тех, кто атакует территорию Сектор Газа.

«Когда в мире что-то случается с женщинами, все феминистки только об этом и говорят. Но в Секторе Газа та же ситуация, там тоже есть женщины. Они не животные. Когда родители наказывают своих детей, все начинают говорить: «Ох, это плохо, вы не должны так поступать». Ребята, в Газе гибнут дети! Почему вы не замечаете этого? Некоторые страны продолжают поддерживать [атаки на Сектор Газа]. Они не люди, в них нет ничего человеческого», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.