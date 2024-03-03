Умар Нурмагомедов о победе над Алмаханом: «Думал, будет легче»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) поделился эмоциями после победы над дебютантом Бекзатом Алмаханом (14-2).

«Я чувствую себя очень хорошо. Я ожидал, что будет легче, но все в порядке. Победа есть победа, я выполнил свою работу. Я думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен. Когда я выходил в октагон, у меня был «план отца» — провести тейкдаун и финишировать. Но финишировать не получилось», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Алмахана единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) поделился эмоциями после победы над дебютантом Бекзатом Алмаханом (14-2).

Нурмагомедов победил Алмахана единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.