Умар Нурмагомедов: «Когда я говорю, что уничтожу и финиширую Петра Яна, я говорю серьезно»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) уверен, что финиширует экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна (16-5).

«Люди начинают говорить, будто я не должен высказываться так, как высказываюсь. Я говорю, что думаю, не из-за того, что я Геракл или еще из-за чего-то. Я высказываюсь так, потому что знаю, на что способен. Я знаю, что делают другие бойцы. Когда я говорю, что уничтожу и финиширую Петра Яна, я говорю серьезно. Когда я говорю, что уничтожу и финиширую Кори Сэндхэгена, я говорю серьезно. Я говорю так не из-за того, что я самоуверенный. У нас в команде четыре чемпиона в легком весе. В каких командах есть что-то подобное? Такого нет ни у кого», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.