Умар Нурмагомедов бросил вызов Кори Сэндхэгену

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) после победы над Бекзатом Алмаханом (14-1) обратился к третьему номеру рейтинга Кори Сэндхэгену (17-4).

«Я хочу биться с Кори Сэндхэгеном. Я думаю, это будет претендентский поединок. Я вышел на этот бой, несмотря на травмы, я не был здоров на 100 процентов. Я выступил где-то на 50 процентов», — сказал Нурмагомедов после боя.

Нурмагомедов победил Алмахана единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.