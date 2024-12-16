Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:35

Умар Нурмагомедов: «Петр Ян хорош, топовый бой. Но в бою с Фигейредо меня не удивил»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец ММА Петр Ян
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов считает Петра Яна бойцом высокого уровня, но не самым опасным соперником для себя в легчайшем дивизионе.

— По-прежнему считаешь, что Кори самый опасный для тебя соперник в легчайшем весе? Или бой Петра Яна и Фигейредо изменил твое мнение?

— Не, не, не, Кори — номер один, — сказал Нурмагомедов в интервью «СЭ». — Я думаю, что я с Кори подерусь еще раз. Я думаю, он выйдет на победную серию, и, скорее всего, я с ним встречусь еще раз. Но с кем-то другим подраться никаких проблем нет.

— Как ты и хотел, Петр сбросил Фигейредо. Как тебе этот бой в исполнении Петра?

— Петя хорош, но меня он не удивил. Петя удивил бы меня, если бы он повалил и задушил, контролировал бы. То, что я ожидал, он сделал. Он очень хорош в стойке, и хорошо отзащищался, вставал — молодец, прибавил.

— По твоим ощущениям, стилистически он более опасный соперник для тебя, чем Мераб?

— Я не хочу говорить о Петре Яне как о сопернике до тех пор, пока этот бой не назначен. Потому что каждый раз какие-то неприятные разговоры — то с его стороны, то потом это все начинается с моей стороны. За нас болеют очень много фанатов из России, и говорить о бое... Я хотел бы оставить этот разговор на тот момент, когда назначат бой с ним. Вдруг ему сейчас бой дадут, и он проиграет. И никакого смысла в этом разговоре не будет. Поэтому если дадут, объявят нам бой, мы поговорим. А так — я считаю, что это топовый боец.

Умар и&nbsp;Хабиб Нурмагомедовы. «Хабиб людей в бараний рог скручивал, а Мераба чуть не убил Мораес». Умар Нурмагомедов: большое интервью перед чемпионским боем

Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Умар Нурмагомедов: «Нейт Диас — персонаж, который пальцы показывает, только когда охрана есть»

Умар Нурмагомедов: «От кровавых боец-рубок может получать удовольствие только мазохист»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости