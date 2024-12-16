Умар Нурмагомедов: «Петр Ян хорош, топовый бой. Но в бою с Фигейредо меня не удивил»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов считает Петра Яна бойцом высокого уровня, но не самым опасным соперником для себя в легчайшем дивизионе.

— По-прежнему считаешь, что Кори самый опасный для тебя соперник в легчайшем весе? Или бой Петра Яна и Фигейредо изменил твое мнение?

— Не, не, не, Кори — номер один, — сказал Нурмагомедов в интервью «СЭ». — Я думаю, что я с Кори подерусь еще раз. Я думаю, он выйдет на победную серию, и, скорее всего, я с ним встречусь еще раз. Но с кем-то другим подраться никаких проблем нет.

— Как ты и хотел, Петр сбросил Фигейредо. Как тебе этот бой в исполнении Петра?

— Петя хорош, но меня он не удивил. Петя удивил бы меня, если бы он повалил и задушил, контролировал бы. То, что я ожидал, он сделал. Он очень хорош в стойке, и хорошо отзащищался, вставал — молодец, прибавил.

— По твоим ощущениям, стилистически он более опасный соперник для тебя, чем Мераб?

— Я не хочу говорить о Петре Яне как о сопернике до тех пор, пока этот бой не назначен. Потому что каждый раз какие-то неприятные разговоры — то с его стороны, то потом это все начинается с моей стороны. За нас болеют очень много фанатов из России, и говорить о бое... Я хотел бы оставить этот разговор на тот момент, когда назначат бой с ним. Вдруг ему сейчас бой дадут, и он проиграет. И никакого смысла в этом разговоре не будет. Поэтому если дадут, объявят нам бой, мы поговорим. А так — я считаю, что это топовый боец.