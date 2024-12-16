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Сегодня, 16:50

Умар Нурмагомедов: «От кровавых боец-рубок может получать удовольствие только мазохист»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов в интервью «СЭ» поделился мнением насчет того, какие бои можно считать хорошими.

— Какой бой UFC ты считаешь лучшим в этом году? И какие у тебя критерии оценки?

— Я не знаю, ты мне поверишь или нет, но я не являюсь большим фанатом ММА и боев ММА, я их редко смотрю. Большие бои только смотрю. Из тех боев, которые, как я считаю, можно номинировать, это бой Беляла (Беляла Мухаммада против Леона Эдвардса. — Прим. «СЭ»). Потому что Белял провел очень хорошую работу, и он был большим андердогом, никто в него не верил. Все думали, что он проиграет. А он очень классно, хорошо разбил, поработал, выиграл. Из техничных боев, технично оснащенных, сейчас мне нужно подумать, вспомнить все бои, которые я смотрел в этом году. Было много хороших боев.

— Но рубку ты бы лучшим боем не назвал? Имею в виду, когда прям рубятся, когда кровища в разные стороны.

— Нет. Это не о спорте, это о характере. Когда два бойца очень сильно устали, и они рубятся — это не говорит о том, что они сильно... Когда человек устал, он уже всю технику свою теряет, всю красоту спорта теряет, он уже работает на автомате. Поэтому бои, в которых оценивается кровь, оценивается нанесенный ущерб, я не так ценю.

— Удовольствие это не приносит, да?

— Да, это не о спорте. Это, знаешь, мазохистом, наверное, нужно быть, чтобы от этого какое-то наслаждение получать. Бои — это когда два раунда бойца дерутся и показывают высокотехничный уровень, когда они пытаются обыграть друг друга, когда они пытаются обмануть — шахматная игра. Скорость, сила, техника, все это. Я считаю, что это нужно оценивать. А бои, в которых, например, все ушло уже на самотек такой, где уже только кровь и... мясорубка, не знаю, — они больше о характере. Любой может упасть, оба показывают достойный характер.

Умар и&nbsp;Хабиб Нурмагомедовы. «Хабиб людей в бараний рог скручивал, а Мераба чуть не убил Мораес». Умар Нурмагомедов: большое интервью перед чемпионским боем

Умар Нурмагомедов
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