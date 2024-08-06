Умар Нурмагомедов поднялся на вторую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов (18-0) после обновления рейтингов поднялся на восемь строчек вверх — с 10-й на вторую, опередив в рейтинге экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна (17-5) и Кори Сэндхагена (17-5).

Нурмагомедов победил Сэндхагена единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Также в рейтинге полутяжелого веса на три строчки вверх поднялся россиянин Азамат Мурзаканов (14-0), который на том же турнире UFC on ABC 7 нокаутировал Алонсо Менифилда (15-5) во втором раунде.