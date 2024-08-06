Али Абдель-Азиз ответил Конору: «Ты заплатишь за все, что сказал»

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз ответил экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6), который раскритиковал Дональда Трампа за поддержку экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Послушай, Хабиб — человек, которого поддерживают многие мировые лидеры, короли и шейхи, и все они испытывают к нему глубочайшее уважение. Такие люди, как ты, разделяют мир и порождают ненависть. Ты заплатишь за все, что сказал, а то, что ты называешь людей обезьянами, показывает, какой у тебя нрав», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.