Умар Нурмагомедов назвал сроки возвращения в октагон

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) заявил, что готов подраться в конце мая и летом.

«Я просто хочу драться. Кори Сэндхэген говорил, что хочет выступить на Международной неделе боев [UFC 303]. Погнали! Я готов. Если он не готов, то мне дадут другого оппонента. Плевать.

Я немного отдохну, может быть, пару дней, поправлю здоровье, а затем вернусь. Даже в Рамадан я буду усердно тренироваться. Я буду готов подраться в любое время. Я могу вернуться в Международную неделю боев, в июне, июле, августе, в конце мая — без разницы», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.