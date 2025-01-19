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Сегодня, 19:15

Стерлинг — о победе Двалишвили: «Все, кто называл его трусом, должны извиниться»

Алина Савинова
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Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу своего друга и спарринг-партнера Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым.

Поединок америко-грузинского бойца и россиянина прошел в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311 и стал соглавным событием вечера. Двалишвили выиграл единогласным решением и защитил пояс в легчайшем весе.

«Все, кто называл его [Двалишвили] трусом, должны извиниться. Нельзя безнаказанно поливать человека дерьмом. Умар молод и еще может стать чемпионом. Он должен выучить этот урок, но прямо сейчас Мераб неудержим», — сказал Стерлинг в интервью Full Send MMA.

Американец считает, что Нурмагомедову перед титульным боем стоило подраться еще с несколькими бойцами высокого уровня, чтобы до конца понять свои слабые стороны.

Двалишвили одержал 19-ю победу в карьере при 4 поражениях. Нурмагомедов потерпел первое поражение. На его счету остается 18 побед.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Алджамейн Стерлинг
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
ММА
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