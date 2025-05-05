UFC заменил комментатора после его высказываний о России

Пресс-служба UFC объявила, что на турнире UFC 315 в Канаде в роли комментатора вместо Джо Рогана выступит экс-чемпион организации Доминик Круз.

Ранее Роган в одном из интервью негативно отозвался о предстоящем мероприятии в Канаде, заявив, что «лучше поедет в Россию». Причины такой реакции комментатора остаются неизвестными.

Вместе с Крузом трансляцию турнира будут вести Джон Аник и Даниэль Кормье.

Мероприятие состоится 11 мая, а главным поединком вечера станет титульный бой в полусреднем весе между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и американцем Белалом Мухаммадом.