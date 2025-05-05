Умар Нурмагомедов готов провести следующий бой в октябре

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил, что спортсмен планирует провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Абу-Даби в октябре.

«Переговоры были, они хотели сделать бой в августе. Это была публичная история, все видели. Умар к августу не успевает. Мы думаем, что Петр Ян не будет его ждать до октября, когда будет готов Умар. Умар выступит ближе к концу года, нацеливаемся на турнир в Абу-Даби», — сказал Магомедов ТАСС.

Ранее появилась информация, что бой между Нурмагомедовым и Яном может пройти на турнире UFC в Абу-Даби. Нурмагомедов восстанавливается после операции на руке, травмированной 19 января в поединке против Мераба Двалишвили.

В ММА 29-летний Нурмагомедов имеет 18 побед и 1 поражение. В последнем бою он не смог завоевать титул чемпиона UFC в легчайшем весе, проиграв Двалишвили.