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Сегодня, 13:00

UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир UFC с боем Уиттакер — Алискеров покажут на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Икрам Алискеров.
Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press

Турнир UFC on ABC 6 состоится сегодня, 22 июня, на территории комплекса «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вечер ММА начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию боев UFC on ABC 6 можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец». Поединки основного карда турнира в Саудовской Аравии покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых захватывающих и интересных событий турнира в Эр-Рияде.

В главном событии турнира UFC on ABC 6 в октагоне сойдутся представители среднего веса — австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Икрам Алискеров. В соглавном противостоянии подерутся российские тяжеловесы Александр Волков и Сергей Павлович.

Больше информации о турнире UFC on ABC 6 со статистикой бойцов и прогнозами на поединки доступно по ссылке на материал «СЭ».

Александр Волков (единоборства)
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Сергей Павлович
UFC
ММА
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