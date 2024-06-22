Шарабутдин Магомедов

Российский боец-средневес Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов подерется с бразильцем Антонио Троколи в основном карде турнира UFC on ABC 6 22 июня. Их поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арена». Он начнется в 22.30 по московскому времени.

Смотреть бой Шара Буллет — Антонио Троколи можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире поединок UFC on ABC 6 также покажут по подписке на телеканале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Самые интересные моменты боя Магомедов — Троколи будут доступны в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

У 30-летнего Шары Буллета в ММА на профессиональном уровне — 12 побед в 12 поединках. На счету 33-летнего Троколи в смешанных единоборствах — 12 побед и три поражения.

Ознакомиться подробнее с основной информацией о турнире UFC on ABC 6 и прогнозами на поединки можно по ссылке на материал «СЭ».