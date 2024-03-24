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24 марта, 02:00

UFC Рибас — Намаюнас: началась прямая трансляция боев турнира

Бои турнира UFC on ESPN 53 стартовали в Лас-Вегасе
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Аманда Рибас.
Фото Global Look Press

Турнир UFC on ESPN 53 пройдет в ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (США) на территории спортивного комплекса «UFC Apex». Поединки предварительного карда турнира UFC on ESPN 53 начнутся в 02.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00 мск.

В главном событии вечера смешанных единоборств встретятся представительницы наилегчайшего веса — бразильянка Аманда Рибас и американка Роуз Намаюнас. В соглавном противостоянии в Лас-Вегасе встретятся представители тяжелой весовой категории — непобежденный американец Карл Уильямс и австралиец Джастин Тафа.

Бои основного карда в прямом эфире и бесплатно покажут на канале «Матч ТВ». Все бои вечера ММА смогут увидеть зрители по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

UFC: новости и интервью с бойцами, статистика и календарь турниров, рекорды спортсменов и результаты поединков в актуальном виде на сайте «СЭ».

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