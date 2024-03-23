Грузинский боец UFC Двалишвили получил гражданство США

Боец UFC Мераб Двалишвили сообщил, что получил гражданство США.

«22 марта 2024 года я стал гражданином США. Мое сердце всегда будет с моим домом, Грузией. Но я счастлив и благодарен Америке за те возможности, которые были мне предоставлены», — написал Двалишвили в соцсети.

33-летний Двалишвили в прошлом бою победил американца Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на турнире UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Всего на счету бойца 17 побед и 4 поражения в карьере.