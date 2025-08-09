Бокс/ММА
9 августа, 23:00

UFC on ESPN 72 Долидзе — Эрнандес: началась трансляция боев турнира

Турнир UFC on ESPN 72 проходит в Лас-Вегасе в ночь с 9 на 10 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC on ESPN 72 проходит в ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 августа. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начинается в 23.00 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой в среднем весе между грузином Романом Долидзе и американцем Энтони Эрнандесом. В соглавном событии проведут поединок в наилегчайшем дивизионе австралиец Стив Эрцег и ямаец Оди Осборн.

Турнир UFC в Лас-Вегасе в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass и сайт matchtv.ru (при наличии подписки).

Бои предварительного и часть основного карда будет транслировать телеканал «Матч! Боец» (при подписке, на платной основе). Прямой эфир начнется в 23.00 мск 9 августа и закончится в 3.00 мск 10 августа.

Главный кард и несколько других поединков в прямом эфире и бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» (вместе с сайтом). Начало трансляции — в 0.00 мск 10 августа.

Результаты всех боев турнира изучайте в нашем матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.

Оде Осборн
Роман Долидзе
Энтони Эрнандес
