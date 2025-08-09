Бокс/ММА
9 августа, 13:10

Гаджиев рассказал, сколько стоит привезти Макгрегора в Россию

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, можно ли привезти бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора в Россию.

«Привести Макгрегора в Россию можно. Ему пофигу, поедет спокойно, получит гонорар. Не думаю, что Макгрегор — это тот человек, который не поедет куда-то по политическим причинам. Стоимость? Думаю, полмиллиона долларов», — сказал Гаджиев «СЭ».

37-летний Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Ирландец проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) Дастину Порье. В UFC Макгрегор провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Конор Макгрегор
Камил Гаджиев
