UFC on ESPN 54: Фьоро победила Бланчфилд и другие результаты

В Атлантик-Сити, США, завершился турнир UFC on ESPN 54, в главном бою которого Манон Фьоро (12-1) победила Эрин Бланчфилд (12-2) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Наилегчайший вес: Манон Фьоро (Франция) победила Эрин Бланчфилд (США) — Единогласное решение судей (50-45, 50-45, 50-45).

Полусредний вес: Хоакин Бакли (США) победил Висенте Люке (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Средний вес: Крис Вайдман (США) победил Бруно Силву (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Нурсултан Рузибоев (Таджикистан) победил Седрика Дюма (США) — TKO, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Билл Алджео (США) победил Кайла Нельсона (Канада) — TKO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Чиди Нжокуани (Нигерия) победил Риса Макки (Северная Ирландия) — Раздельное решение судей (28-29, 30-27, 30-27).

Предварительные бои:

Полулегкий вес: Нейт Ландвер (США) победил Джамалла Эммерса (США) — KO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Вирна Джандироба (Бразилия) победила Лупи Годинес (Мексика) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Полулегкий вес: Хулио Арсе (США) победил Герберта Бернса (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Деннис Бузукья (США) победил Коннора Мэттьюза (США) — TKO, 3-й раунд.

Полутяжелый вес: Ибо Аслан (Турция) победил Антона Туркаль (Швеция) — TKO, 3-й раунд.

Средний вес: Джейкоб Малкун (Австралия) победил Андре Петроски (США) — TKO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Каолан Логран (Ирландия) победил Анхеля Пачеко (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-26).