Тренер Дудаковой назвал причину снятия с боя против Гатто: «Не может кушать. Сейчас у нее просто нет сил»

Виктория Дудакова снялась с боя против Мелиссы Гатто на турнире UFC Fight Night 240 из-за проблем с желудком, рассказал «СЭ» тренер Виктории — Гасанали Гасаналиев.

«Вчера было все хорошо — фейс-ту-фейс... Она поела макароны с фаршем, которые дает UFC, и с ночи ее начало чуть тошнить, — сказал Гасаалиев. — Сегодня она только банан и финик съела. Пыталась кушать, но не могла. Потому что ее тошнит. Когда смотрела на еду, ее тошнило. Я пытался ее как-то разбудить. В прошлый раз она дралась со стафилококком, и тогда, в Абу-Даби, я смог ее разбудить. А сейчас у нее просто нет сил. Ей поставили капельницу, ее будет обследовать UFC. Посмотрим, что и как. Пока сами ничего не понимаем».

Дудакова должна была встретиться с Гатто в предварительном карде турнира UFC Fight Night 240, который проходит в ночь на 31 марта в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США).