Четыре бойца получили денежные бонусы по итогам UFC on ESPN 54

Четыре бойца получили денежные бонусы по итогам выступлений на UFC on ESPN 54 в Атлантик-Сити.

Ибо Аслан (13-1) и Антон Туркаль (8-4), выступавшие в прелимах турнира UFC on ESPN 54, забрали бонус в размере 50 тысяч долларов каждый за «Бой вечера», в то время как бонус за «Выступление вечера» достался Нейту Ландверу (18-5), который нокаутировал Джамалла Эммерса (20-8) в первом раунде, и Деннису Бузукья (12-4), который финишировал Коннора Мэттьюза (7-2) в третьем раунде.

Турнир UFC on ESPN 54 состоялся 30 марта в Атлантик-Сити, США.