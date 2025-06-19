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UFC on ABC 8 Хилл — Раунтри: во сколько и где смотреть трансляцию турнира в Баку

Турнир UFC on ABC 8 Хилл — Раунтри пройдет в Баку 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джамал Хилл.
Фото Global Look Press

Турнир UFC on ABC 8 Хилл — Раунтри пройдет в спорткомплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан) в субботу, 21 июня. Начнется вечер ММА с прелимов в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

В главном событии шоу сойдутся Джамал Хилл (12-3-0-1) и Халил Раунтри-младший (14-6-0-1). В соглавном поединке встретятся Рафаэль Физиев (12-4) и Игнасио Бахамондес (17-5).

Трансляцию вечера ММА в полном объеме покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также смотреть турнир можно в ретрансляции федерального канала на платформах Окко и «Кинопоиск» по платной подписке. Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о турнире доступны в разделе UFC на сайте «СЭ». Результаты боев UFC Fight Night в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

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