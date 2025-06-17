UFC on ABC 8 Хилл — Раунтри: кард боев турнира в Баку
Турнир UFC on ABC 8 состоится в субботу, 21 июня. Поединки будут проходить на арене «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан).
Мероприятие стартует с боев предварительного карда — в 19.00 по московскому времени (в 20.00 по времени Баку). Поединки главного карда — с 22.00 мск (в 23.00 по времени Баку).
Кард боев UFC on ABC 8 в Баку
Главный кард
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Джамал Хилл (12-3-0-1) — Халил Раунтри — младший (14-6-0-1)
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Рафаэль Физиев (12-4) — Игнасио Бахамондес (17-5)
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Тофик Мусаев (22-5) — Мыктыбек Оролбай (13-2-1)
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Кертис Блэйдс (18-5-0-1) — Ризван Куниев (13-2-1-1)
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Назим Садыхов (10-1-1) — Николас Мотта (15-5-0-1)
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Мухаммад Наимов (12-3) — Богдан Град (15-2)
Предварительный кард
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Тагир Уланбеков (16-2) — Азат Максум (17-1)
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Исмаил Наурдиев (24-7) — Пак Чон Ен (18-6)
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Дарья Железнякова (9-2) — Мелисса Муллинс (7-1)
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Хамди Абдель Вахаб (6-0-0-1) — Мохаммед Усман (10-4)
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Ко Сок Хен (11-2) — Обан Эллиотт (12-2)
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Ирина Алексеева (5-2) — Клаудия Сигула (6-2)
Отмененный бой
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Тагир Уланбеков (16-2) — Кедзи Хоригути (34-5)
Ключевые события и результаты боев UFC on ABC 8 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.