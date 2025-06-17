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UFC on ABC 8 Хилл — Раунтри: кард боев турнира в Баку

Турнир UFC on ABC 8 с главным боем Хилл vs. Раунтри состоится в Баку 21 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC on ABC 8 состоится в субботу, 21 июня. Поединки будут проходить на арене «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан).

Тагир Уланбеков, Рафаэль Физиев, Джамал Хилл, Дарья Железнякова.UFC Fight Night в Баку: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Мероприятие стартует с боев предварительного карда — в 19.00 по московскому времени (в 20.00 по времени Баку). Поединки главного карда — с 22.00 мск (в 23.00 по времени Баку).

Кард боев UFC on ABC 8 в Баку

Главный кард

  • Джамал Хилл (12-3-0-1) — Халил Раунтри — младший (14-6-0-1)

  • Рафаэль Физиев (12-4) — Игнасио Бахамондес (17-5)

  • Тофик Мусаев (22-5) — Мыктыбек Оролбай (13-2-1)

  • Кертис Блэйдс (18-5-0-1) — Ризван Куниев (13-2-1-1)

  • Назим Садыхов (10-1-1) — Николас Мотта (15-5-0-1)

  • Мухаммад Наимов (12-3) — Богдан Град (15-2)

Предварительный кард

  • Тагир Уланбеков (16-2) — Азат Максум (17-1)

  • Исмаил Наурдиев (24-7) — Пак Чон Ен (18-6)

  • Дарья Железнякова (9-2) — Мелисса Муллинс (7-1)

  • Хамди Абдель Вахаб (6-0-0-1) — Мохаммед Усман (10-4)

  • Ко Сок Хен (11-2) — Обан Эллиотт (12-2)

  • Ирина Алексеева (5-2) — Клаудия Сигула (6-2)

Отмененный бой

  • Тагир Уланбеков (16-2) — Кедзи Хоригути (34-5)

Ключевые события и результаты боев UFC on ABC 8 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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Джамал Хилл
Игнасио Бахамондес
Рафаэль Физиев
Халил Раунтри
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