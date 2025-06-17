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Мендес — о Махачеве: «Ему осталось не так уж долго выступать. Надеюсь, проведет еще три боя»

Ана Горшкова
Корреспондент

Тренер российского бойца Ислама Махачева Хавьер Мендес сообщил, что в планах у спортсмена провести три боя до завершения карьеры.

«Исламу уже 34 года или скоро будет 34. Ему осталось не так уж долго выступать. Проведет ли Ислам еще пару-тройку больших боев? Я ожидаю этого. Надеюсь, он проведет еще три боя», — сказал Мендес в эфире Submission Radio.

Ислам Махачев.Ровно 10 лет назад Махачев дебютировал в UFC. Начинал с 1-1, а сейчас круче Хабиба и Сен-Пьера

В середине мая 2025-го Махачев перешел из легкого в полусредний вес, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. 33-летний россиянин за карьеру одержал 27 побед и потерпел одно поражение в ММА.

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Ислам Махачев
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