Мендес — о Махачеве: «Ему осталось не так уж долго выступать. Надеюсь, проведет еще три боя»

Тренер российского бойца Ислама Махачева Хавьер Мендес сообщил, что в планах у спортсмена провести три боя до завершения карьеры.

«Исламу уже 34 года или скоро будет 34. Ему осталось не так уж долго выступать. Проведет ли Ислам еще пару-тройку больших боев? Я ожидаю этого. Надеюсь, он проведет еще три боя», — сказал Мендес в эфире Submission Radio.

В середине мая 2025-го Махачев перешел из легкого в полусредний вес, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. 33-летний россиянин за карьеру одержал 27 побед и потерпел одно поражение в ММА.