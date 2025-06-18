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Ирина Алексеева против Клаудии Сигулы: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Ирина Алексеева и Клаудия Сигула проведут поединок на UFC Fight Night 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ирина Алексеева.
Фото Global Look Press

Представительница России Ирина Алексеева и Клаудия Сигула из Польши проведут поединок в легчайшем весе на UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Турнир состоится в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан). Начало вечера — в 19.00 по московскому времени.

ММА UFC: Алексеева — Сигула

Трансляцию вечера ММА в полном объеме покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также смотреть турнир можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Окко» и «Кинопоиск» по платной подписке. Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о турнире доступны в разделе UFC на сайте «СЭ». Результаты боев UFC Fight Night в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

34-летняя Алексеева в ММА провела семь поединков, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения. 26-летняя Сигула имеет профессиональный рекорд — шесть побед и два поражения.

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Ирина Алексеева
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