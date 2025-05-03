Турнир UFC on ESPN 67 состоится в ночь на 4 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Арена» в Де-Мойне (штат Айова, США). Начало — в 2.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 5.00 мск.

Возглавит шоу поединок американца Кори Сэндхагена и бразильца Дейвесона Фигередо. Во втором по значимости событии сойдутся голландец Ренье де Риддер и Бо Никал из США.

Турнир в полном объеме покажут на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Главный кард в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru и в ретрансляции федарального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

Ключевые события и результаты боев UFC on ESPN 67 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.