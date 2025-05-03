Американский боец Кори Сэндхаген проведет поединок в легчайшем весе против бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC Fight Night (UFC on ESPN 67) в ночь с 3 на 4 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Арена» в Де-Мойне (штат Айова, США). Бой Сэндхаген — Фигередо ожидается около 7.15 по московскому времени.

ММА UFC: Сэндхаген — Фигередо

Турнир в полном объеме покажут на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Главный кард в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru и в ретрансляции федарального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке. Ключевые события и результаты боев UFC on ESPN 67 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.

33-летний Сэндхаген имеет профессиональный рекорд — 17-5. На счету 37-летнего Фигередо рекорд в ММА — 24-4-1.