Началась прямая трансляция турнира UFC on ESPN 67 на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Вечер смешанных единоборств проходит на «Уэллс Фарго Арене» в Де-Мойне (штат Айова, США). Основной кард ожидается в 5.00 мск.

В главном событии вечера состоится схватка американца Кори Сэндхагена и бразильца Дейвесона Фигередо. В соглавном бою сойдутся голландец Ренье де Риддер и Бо Никал из США.

Ключевые события и результаты боев UFC on ESPN 67 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.

Бои основного карда в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru и в ретрансляции федарального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке (с 5.00 мск).