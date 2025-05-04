Бокс/ММА
4 мая, 02:00

UFC Fight Night Сэндхаген — Фигередо: началась трансляция боев турнира

Началась трансляция турнира UFC on ESPN 67
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кори Сэндхэген.
Фото USA Today Sports

Началась прямая трансляция турнира UFC on ESPN 67 на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Вечер смешанных единоборств проходит на «Уэллс Фарго Арене» в Де-Мойне (штат Айова, США). Основной кард ожидается в 5.00 мск.

В главном событии вечера состоится схватка американца Кори Сэндхагена и бразильца Дейвесона Фигередо. В соглавном бою сойдутся голландец Ренье де Риддер и Бо Никал из США.

Ключевые события и результаты боев UFC on ESPN 67 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.

Бои основного карда в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru и в ретрансляции федарального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке (с 5.00 мск).

Кори Сэндхаген
UFC
ММА
