UFC Fight Night с боями Яна и Салихова: началась онлайн-трансляция
На «Матч ТВ» началась трансляция основного карда UFC Fight Night 248
На телеканале «Матч ТВ» началась трансляция основного карда UFC Fight Night 248. Также следить за ходом поединков можно на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Вечер ММА проходит на спортивной арене Galaxy Macau в Макао (Китай).
В главном событии вечера состоится поединок российского бояйца Петра Яна и бразильца Дейвисона Фигередо. В соглавном бою проведут схватку Ян Сяонань из Китая и представительница Бразилии Табата Риччи. Также на UFC Fight Night 248 запланирован поединок россиянина Муслима Салихова и китайского бойца Сонга Кинана.
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