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Сегодня, 14:00

UFC Fight Night с боями Яна и Салихова: началась онлайн-трансляция

На «Матч ТВ» началась трансляция основного карда UFC Fight Night 248
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

На телеканале «Матч ТВ» началась трансляция основного карда UFC Fight Night 248. Также следить за ходом поединков можно на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Вечер ММА проходит на спортивной арене Galaxy Macau в Макао (Китай).

В главном событии вечера состоится поединок российского бояйца Петра Яна и бразильца Дейвисона Фигередо. В соглавном бою проведут схватку Ян Сяонань из Китая и представительница Бразилии Табата Риччи. Также на UFC Fight Night 248 запланирован поединок россиянина Муслима Салихова и китайского бойца Сонга Кинана.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Муслим Салихов
Петр Ян
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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