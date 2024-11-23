22 ноября состоится поединок россиянина Петра Яна и бразильского бойца Дейвисона Фигейреду на турнире UFC Fight Night 248. Вечер ММА пройдет на арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Трансляция боя начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию UFC Fight Night 248 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за турниром можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

31-летний российский боец имеет профессиональный рекорд — 17-5. На счету 36-летнего бразильца рекорд в смешанных единоборства — 24-3-1.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта