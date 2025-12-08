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8 декабря 2025, 23:00

UFC Fight Night Ройвал — Кейпе: дата и время начала, кард боев турнира

Поединок Ройвал — Кейпе возглавит кард турнира UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night состоится в ночь на воскресенье, 14 декабря. Бои будут проходить на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе (США), начало предварительного карда — в 3.00 по московскому времени, основного карда — в 6.00 по московскому времени.

Основной кард

  • Брэндон Ройвал (17-8) — Манель Кейпе (21-7)
  • Гига Чикадзе (15-5) — Кевин Валлехос (16-1)
  • Сезар Алмейда (7-1) — Цезари Олексейчук (16-3)
  • Мелкизаэл Коста (24-7) — Морган Чаррье (21-11-1)
  • Кеннеди Нзечакву (14-6) — Маркус Бучеча (5-1)

Предварительный кард

  • Аманда Лемос (15-5-1) — Джиллиан Робертсон (16-8)
  • Жоандерсон Брито (17-5-1) — Мелсик Багдасарян (8-3)
  • Нил Мэгни (31-14) — Ярослав Амосов (27-1)
  • Шон Шараф (4-1) — Стивен Асплунд (6-1)
  • Мелисса Кроден (7-2) — Луана Сантос (9-2)
  • Аллей Фрай младший (6-0) — Гильерме Пат (5-0)
  • Джейми-Лин Хорт (8-2) — Тереза Бледа (7-1)

Следить за результатами боев турнира UFC Fight Night можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

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