Турнир UFC Fight Night состоится в ночь на воскресенье, 14 декабря. Бои будут проходить на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе (США), начало предварительного карда — в 3.00 по московскому времени, основного карда — в 6.00 по московскому времени.

Основной кард

Брэндон Ройвал (17-8) — Манель Кейпе (21-7)

Гига Чикадзе (15-5) — Кевин Валлехос (16-1)

Сезар Алмейда (7-1) — Цезари Олексейчук (16-3)

Мелкизаэл Коста (24-7) — Морган Чаррье (21-11-1)

Кеннеди Нзечакву (14-6) — Маркус Бучеча (5-1)

Предварительный кард

Аманда Лемос (15-5-1) — Джиллиан Робертсон (16-8)

Жоандерсон Брито (17-5-1) — Мелсик Багдасарян (8-3)

Нил Мэгни (31-14) — Ярослав Амосов (27-1)

Шон Шараф (4-1) — Стивен Асплунд (6-1)

Мелисса Кроден (7-2) — Луана Сантос (9-2)

Аллей Фрай младший (6-0) — Гильерме Пат (5-0)

Джейми-Лин Хорт (8-2) — Тереза Бледа (7-1)

Следить за результатами боев турнира UFC Fight Night можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.