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Двалишвили после поражения от Яна: «Надеюсь, что реванш состоится как можно скорее»

Павел Лопатко

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили прокомментировал свое поражение в поединке с россиянином Петром Яном на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

«Огромная благодарность всей моей семье, друзьям, болельщикам, партнерам по команде и моей стране за невероятную любовь и поддержку. В победе или поражении вы всегда со мной, и я безмерно благодарен! Приношу извинения за то, что разочаровал вас поражением, но знайте: я вернусь на 100 процентов сильнее, снова готовый к войне, и верну то, что по праву мое!

Я в порядке. Всем, кто переживает, спасибо за заботу, всего несколько швов. Постараюсь ответить на все сообщения, но, пожалуйста, не обижайтесь, если не отвечу лично. Ваши слова очень важны для меня, их так много, и я ценю каждое!

В субботу просто был не мой день — Ян оказался лучше, и я поздравляю его и его команду с победой. Не расслабляйтесь слишком сильно — я заберу свое обратно и надеюсь, что реванш состоится как можно скорее», — написал 34-летний спортсмен в соцсети.

Петр Ян.Петр Ян разбил Двалишвили и вернул пояс. Мераб смотрелся беспомощно на фоне россиянина

Двалишвили проиграл 32-летнему Яну в бою за чемпионский титул UFC в легчайшем весе единогласным решением судей. На его счету 5 поражений при 21 победе.

В марте 2023 года Ян уступил Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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