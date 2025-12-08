Кормье — о победе Яна над Двалишвили: «Абсолютный мастер-класс»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье восхитился победой россиянина Петра Яна в реванше над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

7 декабря Ян победил соперника единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Он стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

«Петр Ян не только проделал великолепную работу в стойке, он был успешен и в борьбе. Не думаю, что Мераб Двалишвили ждал от него тейкдауна. Но мы знали, что Петр Ян это умеет. Его движения, его кардио... Мы говорили об этом после боя, его нагрузки в лагере для достижения такой формы, должно быть, были сумасшедшими. Он казался немного уставшим на отрезке со второго по третий раунды, однако затем просто взлетел... Мы считали, что для победы над Мерабом нужно забрать первые три раунда. Петр Ян забрал последние три раунда! Даже на карточке 48-47. Абсолютный мастер-класс от Петра Яна», — сказал Кормье на своем Youtube-канале.

На счету 32-летнего Яна 20 побед и 5 поражений в ММА. 34-летний Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.