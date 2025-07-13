UFC Fight Night Льюис — Тейшейра: онлайн-трансляция боев турнира

Турнир UFC Fight Night Льюис — Тейшейра состоится в ночь с 12 на 13 июля. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 4.00 мск.

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 1.00 мск. Бои основного карда в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (по платной подписке) с 4.00 мск. Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.