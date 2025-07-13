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13 июля 2025, 06:00

Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра: трансляция боя UFC Fight Night

Деррик Льюис и Таллисон Тейшейра проведут бой на UFC Fight Night 13 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Деррик Льюис.
Фото Global Look Press

Американец Деррик Льюис и бразилец Таллисон Тейшейра встретятся в главном бою в тяжелом весе на турнире UFC Fight Night в ночь на 13 июля. Вечер ММА состоится в спорткомплексе «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Бой Льюис — Тейшейра ожидается около 6.30 по московскому времени.

ММА UFC: Льюис — Тейшейра

Трансляцию боя можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединка можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке. Ключевые события и результаты этого боя и других можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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Деррик Льюис
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