Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра: трансляция боя UFC Fight Night

Американец Деррик Льюис и бразилец Таллисон Тейшейра встретятся в главном бою в тяжелом весе на турнире UFC Fight Night в ночь на 13 июля. Вечер ММА состоится в спорткомплексе «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Бой Льюис — Тейшейра ожидается около 6.30 по московскому времени.

ММА UFC: Льюис — Тейшейра

Трансляцию боя можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединка можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке. Ключевые события и результаты этого боя и других можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.