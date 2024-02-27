UFC Fight Night: кард боев и где смотреть турнир 3 марта
Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238 пройдет в ночь со 2 на 3 марта 2024 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Главным событием вечера станет поединок в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Шамилем Газиевым. Предварительный кард стартует в 21:00 по московскому времени, основной — около 00:00.
Смотреть прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 238 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» (только главный кард). Также трансляция всех поединков турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Основной кард:
Жаирзиньо Розенстрайк — Шамиль Газиев;
Витор Петрино — Тайсон Педро;
Алекс Перес — Мухаммад Мокаев;
Мэтт Шнелл — Стив Эрцег;
Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан.
Предварительный кард:
Рауль Росас-младший — Рикки Турсиос;
Эрик Андерс — Джейми Пикетт;
Винисиус Оливейра — Янис Геммури;
Джавид Башарат — Аймен Захаби;
Лоик Раджабов — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Лерой Данкан — Клаудио Рибейро.