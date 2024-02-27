Умар Нурмагомедов: «Угрозы в Двалишвили вообще не вижу»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов в интервью «СЭ» заявил, что сможет уверенно победить Мераба Двалишвили, который занимает первую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC.

— Какой ты видишь свою победу над Мерабом Двалишвили — разбить в стойке, или перевести, законтролировать и победить, допустим, удушающим?

— Честно сказать, с Мерабом я могу подраться на любом этаже. Везде, где он хочет, где он предложит. Именно в Мерабе... не знаю, почему Хавьер видит в нем такую большую угрозу — я в нем угрозы вообще не вижу. Я не дам ему побороться, в стойке он не сказать, что технически оснащен. Бьет рандомно — что попало. После этого проходит... Не сказать, что у него есть какая-то... этот человек, у которого физическая координация есть, он хорошо подготовлен, у него выносливость на хорошем уровне, и он прет вперед. Не знаю... Пока он выигрывает. Пока ему это помогает. Но для себя я в нем никакой угрозы не вижу.

— Недавно Двалишвили одержал очередную победу [над Генри Сехудо единогласным решением судей]. Можно ли уже сказать, что его прессинг настолько же эффективен и беспощаден, как прессинг Хабиба?

— Нет. Как это можно сказать? Хабиб доминировал! Он [Двалишвили] проиграл первый раунд! Как их можно сравнивать? Хабиба кто валил? Кто ему контролировал спину? Кому он проиграл? Нет, не давит он. Он дави тех, кто позволяет. Пока Сехудо свежим был, не давил же он. Сехудо же забрал первый раунд.