Илия Топурия получит гражданство Испании
Чемпион UFC Илия Топурия получит испанское гражданство, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.
Боец переехал в Испанию вместе с семьей в возрасте 15 лет. Он проживает в городе Аликанте.
«Вторая ваша мечта станет реальностью очень скоро. Ваша любовь к Испании будет отражена в паспорте гражданина нашей страны», — написал Санчес в соцсети.
17 февраля грузин завоевал пояс чемпиона UFC в полулегком весе, нокаутировав австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC 298.
27-летний Топурия провел за профессиональную карьеру 15 боев и одержал 15 побед, 13 поединков он завершил досрочно.
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