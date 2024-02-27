Илия Топурия получит гражданство Испании

Чемпион UFC Илия Топурия получит испанское гражданство, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

Боец переехал в Испанию вместе с семьей в возрасте 15 лет. Он проживает в городе Аликанте.

«Вторая ваша мечта станет реальностью очень скоро. Ваша любовь к Испании будет отражена в паспорте гражданина нашей страны», — написал Санчес в соцсети.

17 февраля грузин завоевал пояс чемпиона UFC в полулегком весе, нокаутировав австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC 298.

27-летний Топурия провел за профессиональную карьеру 15 боев и одержал 15 побед, 13 поединков он завершил досрочно.