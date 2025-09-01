UFC Fight Night Имавов — Борральо: дата проведения, кард боев, время начала турнира

Турнир UFC Fight Night пройдет на «Аккор Арене» в Париже в субботу, 6 августа. Главным событием станет бой Нассурдин Имавов — Кайо Борральо.

Начало предварительного карда — в 19.00 по московскому времени, основного карда — в 22.00.

Основной кард

Нассурдин Имавов — Кайо Борральо

Бенуа Сэн-Дени — Маурисио Руффи

Боладжи Оки — Мэйсон Джонс

Модестас Букаускас — Пол Крейг

Фарес Зиам — Кауе Фернандес

Патрисио Питбуль — Лосен Кейта

Предварительный кард

Омар Си — Брендсон Рибейро

Рис Макки — Аксель Сола

Марчин Тыбура — Анте Делия

Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов

Уилльямс Гомис — Роберт Рухала

Сэм Паттерсон — Трей Уотерс

Брэд Таварес — Роберт Брыжек

Шауна Бэннон — Сэм Хьюз

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центрt ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».