UFC Fight Night Имавов — Борральо: дата проведения, кард боев, время начала турнира
Бой Имавов — Борральо возглавит турнир UFC Fight Night в Париже
Турнир UFC Fight Night пройдет на «Аккор Арене» в Париже в субботу, 6 августа. Главным событием станет бой Нассурдин Имавов — Кайо Борральо.
Начало предварительного карда — в 19.00 по московскому времени, основного карда — в 22.00.
Основной кард
- Нассурдин Имавов — Кайо Борральо
- Бенуа Сэн-Дени — Маурисио Руффи
- Боладжи Оки — Мэйсон Джонс
- Модестас Букаускас — Пол Крейг
- Фарес Зиам — Кауе Фернандес
- Патрисио Питбуль — Лосен Кейта
Предварительный кард
- Омар Си — Брендсон Рибейро
- Рис Макки — Аксель Сола
- Марчин Тыбура — Анте Делия
- Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов
- Уилльямс Гомис — Роберт Рухала
- Сэм Паттерсон — Трей Уотерс
- Брэд Таварес — Роберт Брыжек
- Шауна Бэннон — Сэм Хьюз
Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центрt ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».
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