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UFC Fight Night Имавов — Борральо: дата проведения, кард боев, время начала турнира

Бой Имавов — Борральо возглавит турнир UFC Fight Night в Париже
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night пройдет на «Аккор Арене» в Париже в субботу, 6 августа. Главным событием станет бой Нассурдин Имавов — Кайо Борральо.

Начало предварительного карда — в 19.00 по московскому времени, основного карда — в 22.00.

Основной кард

  • Нассурдин Имавов — Кайо Борральо
  • Бенуа Сэн-Дени — Маурисио Руффи
  • Боладжи Оки — Мэйсон Джонс
  • Модестас Букаускас — Пол Крейг
  • Фарес Зиам — Кауе Фернандес
  • Патрисио Питбуль — Лосен Кейта

Предварительный кард

  • Омар Си — Брендсон Рибейро
  • Рис Макки — Аксель Сола
  • Марчин Тыбура — Анте Делия
  • Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов
  • Уилльямс Гомис — Роберт Рухала
  • Сэм Паттерсон — Трей Уотерс
  • Брэд Таварес — Роберт Брыжек
  • Шауна Бэннон — Сэм Хьюз

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центрt ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

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