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ACA 191 Туменов — Круз: дата и время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир ACA 191 с главным боем Туменов vs. Круз пройдет в Краснодаре 5 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир ACA 191 пройдет в пятницу, 5 сентября. Вечер ММА состоится в спорткомплексе Basket Hall в Краснодаре и начнется с боев предварительного карда в 18.10 по московскому времени. Главный кард ожидается в 21.00 мск.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между россиянином Альбертом Туменовым и бразильцем Винициусом Крузом. В соглавном поединке — бой в легком весе между россиянином Мухамедом Коковым и бразильцем Дави Рамосом.

Кард боев АСА 191

Главный кард

  • Альберт Туменов (25-4-0) — Винициус Круз (10-4-0)

  • Мухамед Коков (19-8-0) — Дави Рамос (12-5-0)

  • Андрей Кошкин (23-10-0) — Элиас Сильверио (19-10-1)

  • Ибрагим Магомедов (12-2-0) — Никола Дипчиков (22-11-0)

  • Адам Богатырев (9-3-0) — Клейдсон Абреу (16-5-0)

  • Абдул-Рахман Темиров (17-8) — Аурел Пиртеа (26-15)

Предварительный кард

  • Айк Казарян (16-4) — Чарльз Энрике (16-5)

  • Ислам Мешев (14-6) — Гегам Манавазян (6-2)

  • Амазасп Мартиросян (4-1) — Херберт Батиста (18-5)

  • Алексей Мешков (8-2) — Вадим Огарь (9-6)

  • Висхан Кадиров (12-4) — Луис Рафаэль (36-6)

Вечер смешанных единоборств в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 18.35.

Главный транслировать на канале «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru с 21.00 мск. Также смотреть главные бои можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.

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Винициус Круз
Мухамед Коков
Альберт Туменов
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