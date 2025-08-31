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Павлович положительно оценил инициативу Трампа и Уайта провести турнир UFC в Белом доме

Александр Абустин
корреспондент

Боец UFC Сергей Павлович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о желании главы организации Даны Уайта и президента США Дональда Трампа провести турнир в Белом доме.

«Это интересная штука. Такого никогда не было. Это выводит UFC на новый уровень. К событию будет прикован еще больший интерес», — сказал Павлович «СЭ».

Ранее Уайт заявил, что он провел встречу с Трампом на которой они договорились о проведении турнира в Белом доме.

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