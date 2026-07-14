UFC Fight Night 281: дата и время турнира, полный кард, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля. Бои состоятся на арене «Пэйком Центр» в Оклахома-Сити, начало предварительного карда — в 0.00 по московскому времени, основного карда — в 3.00.

Полный кард турнира UFC Fight Night

Главный кард

Дрикус Дю Плесси (23-3) — Камару Усман (21-4)

Джаред Каннонье (18-9) — Кристиан Лерой Дункан (14-2)

Чейз Хупер (16-5-1) — Митч Рамирес (8-3)

Томи Макмиллен (10-0) — Альберто Монтес (12-1)

Предварительный кард

Табата Риччи (12-4) — Фатима Клайн (9-1)

Остин Баши (14-1) — Хосе Мигель Дельгадо (10-2)

Жан-Пол Лебоснояни (10-2) — Секьон Ко (13-2)

Леви Родригес младший (5-0-0-1) — Фелипе Франко (10-1)

Алден Кория (12-3-0-1) — Стюарт Николл (8-3)

Арджей Харрис (5-0) — Алвин Хайнс (7-1)

Анна Мелисано (8-1) — Дионе Барбоза (9-4)

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