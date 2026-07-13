Гуськов заменит Раунтри в бою с Анкалаевым на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби

Узбекистанский боец Богдан Гуськов заменит американца Халила Раунтри в поединке против россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби, сообщается на странице организации в соцсети Х.

Раунтри выбыл из-за травмы, его поединок с Анкалаевым должен был возглавить турнир в Абу-Даби 25 июля.

Анкалаеву 34 года, с 20 победами и двумя поражениями в карьере он занимает первое место в рейтинге полутяжелого веса, где Раунтри идет пятым.

Заменивший американца Гуськов занимает 10-ю строчку. На счету 33-летнего бойца 18 побед и три поражения.