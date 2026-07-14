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Хабиб Нурмагомедов — о поединке Махачева и Гэрри: «Это будет очень тяжелый бой»

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поединок обладателя пояса в полусреднем весе Ислама Махачева и Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

«Стилистически очень неудобный соперник. Много бегает, бьет с дистанции. Такого высокого соперника у нас не было. Надо будет за ним бегать, валить его. Будет тяжелый бой. И скоро [Исламу] 35 лет. Я всегда готовлю своих к тяжелым боям. Давление будет очень сильным. Если сразу не нокаутировать, но пять раундов будут очень тяжелыми», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале Smol talk.

Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Хабиб Нурмагомедов
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